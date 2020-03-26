Жители Иркутской области, прилетевшие из-за границы, могут оформить электронный лист нетрудоспособности

Прилетели из-за границы — оставайтесь дома! С 20 марта граждане Российской Федерации могут оформить электронный лист нетрудоспособности. Он предназначен для людей, которые недавно вернулись из стран, где есть риск заразиться коронавирусом. Оформить такой больничный лист можно, не выходя из дома. Процедура займет не более семи дней. Для этого необходимо подать заявление на официальном сайте фонда социального страхования. В личном кабинете перейти по ссылке «направить заявление», затем внести свои данные. Обязательное требование — заранее зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Яна СОБОЛЬ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ИРКУТСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Как только электронный лист нетрудоспособности будет открыт, сразу в личном кабинете вы увидите номер вашего электронного больничного листа. Этот номер вы самостоятельно можете предоставить своему работодателю для того, чтобы он представил нам сведения для назначения и выплаты пособия.

Правила оформления электронного листа нетрудоспособности действуют до 1 июля 2020 года. Адрес сайта фонда социального страхования http://www.r38.fss.ru.