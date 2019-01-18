Жители Иркутской области не доедают мяса, при этом употребляют много хлеба и сахара

Россия вошла в топ-10 стран Европы с высокой смертностью из-за плохого питания. Такую новость распространили СМИ на этой неделе. Впрочем, исследование охватывает 20 лет. За это время многое изменилось.

Будит себя Виталий Федоров по утрам не чем-нибудь, а салатом. Зелень ощелачивает организм, помогает очиститься и проснуться. А через час можно и кашу поесть. Здоровый образ жизни без всяких вредных привычек он ведет уже 20 лет. По утрам и вечерам обливается ледяной водой, занимается триатлоном и альпинизмом и, конечно, правильно питается.

Виталий ФЕДОРОВ, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Физическая чистота тела, здоровье. То есть уходят все болезни, вот уже ушли все болезни. Нет их. Раньше были проблемы, каждый год стационары. Сейчас ничего нет. Все заболевания ушли. То есть ты живешь полноценной, сильной жизнью.

Между тем, по данным регионального Роспотребнадзора, далеко не все иркутяне следят за своим питанием. По статистике, в нашей области не доедают мяса, употребление молочных продуктов и овощей ниже нормы почти в два раза. А вот углеводы стоят на первом месте, больше всего в Приангарье любят картофель, хлеб и сахар. Но если употребление картошки всегда было на высоком уровне, то показания по сахару и хлебу выросли за последние годы. Сахар на 8 килограммов, а потребление хлебобулочных изделий — 106 килограммов в год. А это не совсем соответствует идеалам здоровой и полноценной пищи.

Анна ВАН, ПСИХОЛОГ-ДИЕТОЛОГ: Именно животный белок должен быть, потому что это строительный материал для нашего организма. Это мышцы и 12 незаменимых аминокислот. Также важны сложные углеводы. Ну по-простому наши гарниры, крупы, картофель, который так любят в нашей области. Это тот именно компонент, который дает нам энергию. Я как психолог сделаю здесь акцент, что нужно себя баловать и у нас должны быть в рационе простые углеводы в виде сладкого.

Главное — соблюдать баланс, уверены медики. Много жиров и углеводов — жди проблем с сердцем, печенью, сосудами… Россия сейчас входит в десятку стран Европы, где люди умирают из-за неправильного питания. Такое исследование провели немецкие ученые, использовали данные за 26 лет. На первом месте Узбекистан, далее бывшие союзные республики. Но изменить статистику в наших силах.

Питаться правильно можно только за большие деньги и тратя на это много времени? Вовсе нет! Шеф-повар одного из иркутских ресторанов демонстрирует нам, как быстро, просто, вкусно, а главное, полезно можно накормить себя и свою семью. Свекла, яблоки, зелень, вяленые помидоры, легкий соус — и шедевр готов.

Артур МАРТИРОСЯН, ШЕФ-ПОВАР: Полезная еда — это не всегда какие-то экзотические фрукты, как бананы, ананасы, орехи и авокадо. У нас в Сибири большой рацион брусники, яблок и всего остального, что мы можем достаточно просто приготовить и поесть полезно для нашего организма.

Правильное питание — залог здоровья каждого человека. Полноценная, разнообразная и полезная еда улучшает качество жизни. И поэтому выбор между салатом из яблок и жареной картошкой всегда остается за нами.