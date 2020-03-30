Зарплату медиков в Иркутской области увеличат в два раза

Это касается тех работников, которые сейчас трудятся на передовой и непосредственно заняты лечением больных с коронавирусной инфекцией. О своем решении сегодня сообщил глава региона Игорь Кобзев. Он записал видеообращение к жителям Иркутской области.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Уважаемые жители Иркутской области! С сегодня Иркутская область на карантинных мероприятиях. Для меня важно сохранение жизни и здоровья каждого из вас. Настоятельно рекомендую не покидать места проживания. Уважаемые врачи! Сегодня вы на передовой, от вас многое зависит. Правительство Иркутской области выделило дополнительное финансирование на закупку средств индивидуальной защиты медиков. Уважаемые жители, оставайтесь дома, ситуация контролируемая, надеюсь на ваше понимание и исполнение.