Заболевшая коронавирусом в Иркутске женщина рассказала о своем лечении

Люди, у которых диагностировали коронавирус, начали сами рассказывать о своем лечении. Сегодня на видеосвязь вышла пациентка Иркутской областной инфекционной клинической больницы. Она сообщила о ходе лечения и призвала горожан серьезнее относиться к режиму самоизоляции.

— Мы не можем выйти в коридор. Мы закрыты здесь. У нас висит вот телефон на двери. Мы сразу же можем позвонить, сразу же берут трубки. Не было, что я звоню и занято. Начиная от того, чтобы даже принести воды, тут же они все приносят. Вам не болеть, пускай люди берегут себя. Пускай верят и не ходят.