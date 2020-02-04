Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога на 23%

Диагноз грипп подтвердили у 103 человек, из них 67 дети. Как сообщают в областном управлении Роспотребнадзора, за прошедшую неделю на территории региона наблюдали рост заболеваемости. Чаще других болеют дети школьного возраста. В первой детской поликлинике Иркутска нам рассказали, что лучшие меры профилактики — это прием витаминов и вакцинация. К слову, среди пациентов учреждения на сегодня не выявили ни одного случая гриппа.

Владимир КОНДРАТЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1 г. ИРКУТСКА: В настоящее время наблюдается сезонный подъем заболеваемости. Есть школы и классы, которые закрыты по эпидпоказаниям. Дети разобщены, находятся дома. Наша поликлиника является базой для обследования. Но большинство анализов, которые мы берем у детей, отрицательные.