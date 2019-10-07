Выставка «Сибздравоохранение» в новом формате

Теперь на протяжении всей недели передвижной медицинский комплекс будет работать не на одной площадке, как раньше, а каждый день в разных районах Иркутска. Сегодня открытие прошло на площадке возле стадиона «Труд». Какие обследования предлагают пройти пациентам?

Площадь возле стадиона «Труд» сегодня небывало популярна. Здесь сделал остановку уникальный автопоезд «Здоровье». Тестирование на ВИЧ-инфекцию, на сахар крови, УЗИ щитовидной железы, флюорография. Очередь выстроилась и за прививкой от гриппа. Врачи говорят: сейчас для вакцинации самое время. Вот и глава региона «за» профилактику.

Людмила ЗАКИРОВА, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ШЕЛЕХОВСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ: Важно сделать, пока нет эпидемиологического порога. Если не сделать сейчас, то можно заболеть. Поэтому сейчас необходимо делать прививку.

Так, в этом году изменила формат областная выставка «Сибздравоохранение». 20 лет подряд ее проводили в павильонах «Сибэкспоцентра». Пациенты новшество оценили.

— Это вообще необходимо. В поликлиниках записаться не всегда возможно, а тут мимо шел и зашел — и хорошо. — Очень удобно, в этом году сделали первый раз, и если так будет всегда, замечательно, мы разгрузим поликлиники.

Передвижной медицинский комплекс будет работать всю неделю. Пройти обследование можно в разных районах Иркутска.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В пяти районах города будут работать наши машины из автопоезда для того, чтобы люди могли получить медуслуги рядом с домом. Это очень хорошее дело, потому что одно дело, когда выставка достижений, а другое дело, когда приходишь к людям и они имеют возможность себя обследовать. Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Здесь с вами будут работать коллеги из нашей школы скандинавской ходьбы, а также гимнастика цигун будет проведена для любителей активного образа жизни. Здоровье — это то, что дается один раз в жизни, и, к сожалению, мы об этом вспоминаем, когда где-то что-то заболит.

Во вторник, 8 октября, передвижной комплекс примет пациентов возле торгового центра «Юбилейный».