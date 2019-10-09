Выставка «Сибздравоохранение» открылась в Иркутске

Последние новинки медицины и бесплатная консультация врачей — все это в одном месте. В «Сибэкспоцентре» открылась традиционная выставка «Сибздравоохранение». В областном центре она работает уже в 26 раз. За это время выставку посетили тысячи человек.

Увидеть то, что раньше разглядеть не удавалось. Очки со встроенными увеличивающими минимикроскопами — новинка и очередной прорыв в стоматологии. Увеличение настолько сильное, что в некоторых случаях это даст возможность заменить большие стационарные приборы, а также обойтись щадящим вмешательством для пациента.

Елизавета ШАПЕЛЬСКАЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ: Мы представляем оптические системы — индивидуальные и универсальные. Немцы и производство Дания. Мы привезли в Иркутск новинку — бинокулярную оптику. Эта оптика единственная в мире с переключаемым увеличением. Это увеличение от 3,5 до 6,4. Это очень существенно. Грубо говоря, эта оптика в какой-то мере может заменить микроскоп операционный большой.

В рамках выставки «Сибздравоохранение» работают несколько передвижных модулей: маммограф, флюорограф, лаборатория, где можно сделать анализы на ВИЧ и гепатит. Здесь представители 13 медицинских организаций: врачи-психологи, неврологи, терапевты, косметологи. Прямо на месте можно бесплатно сдать кровь на сахар, проверить давление артериальное и внутриглазное, а также узнать уровень холестерина в крови. Также открыт пункт приема и областного центра врачебной косметологии. Врачи отмечают: кроме лечения по ОМС, они проводят и много социальных проектов, помогают бороться с дерматитами кожи и рубцовыми изменениями.

Екатерина ИЛЮХИНА, ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ: Обращаются из детдомов и те пациенты, которые, допустим, не могут получить платные услуги. Недавно был социальный проект, когда мы восстанавливали рубцовые изменения после нанесенных травм и ожогов для наших пациентов. Это действительно была бесплатная помощь. Мы получили очень хорошие, потрясающие эффекты.

Задачи в России сейчас амбициозные: увеличить возраст продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году. В 2018-м этот показатель составил 72 года. При этом специалисты отмечают: состояние здоровья человека на 80% зависит от него самого. От образа жизни, питания и, конечно, профилактического обследования.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Здоровье — это уникальная дорога с двухсторонним движением. Усилиями одних медиков сформировать приверженность у пациентов крайне сложно. Поэтому мы приветствуем такую заинтересованность населения. А мы видим, что за выставку «Сибздравоохранение» от 3 до 5 тысяч человек проходит, она очень востребована у населения.

Выставка продлится в Иркутске три дня, до 11 октября.