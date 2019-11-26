Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» стартовала в Иркутске

Выездные кампании пройдут на предприятиях, в учебных заведениях, реабилитационных центрах и даже в библиотеках. Помимо этого, мобильные экспресс-лаборатории будут дежурить всю неделю на улицах областного центра. Сколько человек прошли тестирование в первый день акции, расскажем далее.

Пусть даже морозно, но интерес к акции у людей только растет. Специалисты отдела профилактики Центра СПИД проконсультировали более 500 человек. Из них 100 человек прошли тест на ВИЧ. Положительных результатов не выявлено. Работали передвижные станции не только в Иркутске, но и в других городах области.

Анна ГИЛЕВА, СПЕЦИАЛИСТ по СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ЦЕНТРА: В этом году мы посетили уже ряд городов. В том числе, мы проехали в Усть-Илимск. Наша машина отработала неделю в Усть-Илимске, на базе этого автомобиля наиболее комфортно работать.

За 9 месяцев 2019-го в Иркутской области зафиксировали 2501 случай инфицирования. Это на 88 человек меньше, чем в прошлом. Но говорить о полной стабилизации, конечно, еще рано. По данным статистики, сейчас в области более 30 тысяч человек имеют статус ВИЧ-инфицированных. В этом году сотрудники Центра СПИД посетят 25 мест Иркутской области. Добраться до некоторых удаленных территорий помогает специальная подвижная лаборатория. Ее изготовили по заказу Центра СПИД на Горьковском автозаводе. Состоящий из основного модуля и прицепа мобильный пункт для тестирования «в поле» стал первым в своем роде в России. Он позволяет не только выявить антитела к ВИЧ, но и проверить вирусную нагрузку в течение часа, не отправляя анализы на изучение в лабораторию.

Татьяна ПЕТУХОВА, ЛАБОРАНТ ЦЕНТРА СПИД: Моя работа заключается в том, что я беру кровь на ВИЧ-инфекцию, экспресс-тест делается 10 минут.

Врачи Центра СПИД рекомендуют пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус, чтобы снизить число заболевших в будущем. Пройти тест может любой желающий абсолютно бесплатно.