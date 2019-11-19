Все необходимые лекарства в Иркутской области есть

Все необходимые лекарства в Иркутской области есть19.11.19
За последние годы их количество увеличилось. Об этом на пресс-конференции заявили специалисты Министерства здравоохранения. Закупка лекарств идет по международному формированию. Значительную долю препаратов составляют инсулины. Это связано с увеличением числа больных сахарным диабетом.
Елена ГОЛЕНЕЦКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Если в 2016 году общая сумма финансирования составляла по 106 областному закону 468 млн рублей. То в 2019 году это 1 113 000 000 рублей. Потому что в перечень включены дорогостоящие препараты, дополнительное лечение всех больных орфанными заболеваниями, которых обеспечивает Иркутская область. Поэтому сумма расходов за эти годы увеличилась больше, чем в два раза. Запас имеется достаточный, нет оснований говорить то, что у нас чего-то не хватает.
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