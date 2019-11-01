Виртуальную реальность применяют в Иркутске как метод терапии

В ново-ленинском доме-интернате и Марковском геронтологическом центре появились специальные сеансы с помощью виар-очков. Уже после первых занятий у пенсионеров наблюдаются позитивные изменения.

В виртуальных очках фильм про Камчатку. Там пенсионерка Ираида Ланчакова не была. Поэтому с удовольствием смотрит 15-минутный сферический фильм. Это занятие у психолога не первое. Но каждый раз ощущение от картинки великолепное.

Ираида ЛАНЧАКОВА, ПЕНСИОНЕРКА: Я родилась в деревне, и природа — для меня это все. У меня сейчас надолго будет настроение повышенное, как будто я там нахожусь, в том мире.

Подобная технология в геронтологическом центре пользуется особой популярностью. Естественно, перед просмотром консультация врача. Из-за возраста и сопутствующих заболеваний есть противопоказания. Но, по словам психолога Анны Сылко, такая терапия сказывается на здоровье пенсионеров. Как минимум настроение улучшается. Понижается давление.

Анна СЫЛКО, ПСИХОЛОГ МАРКОВСКОГО ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА: Люди, страдающие бессонницей, говорят, что я сегодня видел яркий и красочный сон. Как правило, они видят картинку, которую видели перед этим. Но, тем не менее, они просыпаются с хорошим настроением. С позитивным настроем на будущее. И с точки зрения моей работы как психолога формирование позитивных эмоции — это основополагающая часть.

Кроме психологической разгрузки, такие сеансы, раз в неделю, несут еще и познавательную функцию. А сейчас в центре появился еще и виртуальный шлем.

Наталья ЩЕРБИНИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ: Они подключаются напрямую к компьютеру. У них будет и картинка получше, и воспроизведение. У них есть камера, это будет дополненная реальность.

Виртуальные прогулки в шлеме планируют начать с нового года. К этому времени купят ноутбук для подобных сеансов.