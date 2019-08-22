Обсудить пути лечения и профилактики «чумы ХХ века». VII Байкальский форум противодействия ВИЧ-инфекции открылся в Иркутске сегодня. На него приехали ведущие специалисты не только России, но и других стран. В том числе, представители тех компаний, которые в свое время изобрели лекарства для терапии при ВИЧ, чтобы обсудить достоинства и недостатки существующих схем лечения. В этом году форум посвящен 30-летию медицинской службы ВИЧ/СПИДа в России, а также Иркутского центра СПИД. Для врачей ежегодная встреча — это большая образовательная площадка.

Юлия ПЛОТНИКОВА, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по ВИЧ-ИНФЕКЦИИ МИНЗДРАВА РОССИИ в СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: Послушать результаты последних исследований из первых уст, от спикеров, которые входят в топ-10 в Российской Федерации, и международные спикеры тоже присутствуют на нашей конференции, услышать последние данные, все новации — это очень важно.

Как говорят специалисты, негативные прогнозы 10-летней давности относительно нашего региона не сбываются. Сейчас в Иркутской области живут почти 30 тысяч людей с ВИЧ, снижается заболеваемость. Также по итогам прошлого года снизился уровень смертности от СПИДа. Свой ВИЧ-статус проверила треть населения региона.