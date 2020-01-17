«Вечер добра»: обновили бассейн, установили игровую площадку

Изменения для здоровья. В реабилитационном центре на базе Ивано-Матренинской больницы Иркутска обновили бассейн, а в детском хосписе установили игровую площадку. Помогла благотворительная помощь, которую собрали во время «Вечера добра». Сумма составила более 800 тысяч рублей.

Занятия в бассейне для детей с заболеваниями нервной системы жизненно необходимы. Здесь проходят реабилитацию пациенты с рождения до 4 лет. Длительность программы оздоровления — 21 день. Родители даже после нескольких занятий отмечают у своих чад положительные изменения здоровья.

Татьяна НОВИКОВА, МАМА ПАЦИЕНТА: Ребенок развивался, развивался, а потом в какой-то момент перестал разговаривать. Я не знаю, что произошло. А здесь, когда мы пришли, даже в первый раз она уже начала произносить слова, начала говорить, а к третьему разу сейчас она уже говорит фразами, говорит более-менее понятно. То есть динамика есть очень хорошая, положительная.

Отделение медицинской реабилитации существует 20 лет, и за эти годы бассейн ни разу не ремонтировали. А прошлой весной после собранной благотворительной помощи во время «Вечера добра» изменения стали возможными.

Галина АНДРУХОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ с НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЦНС ИВАНО-МАТРЕНИНСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Во-первых, бассейн теперь хорошо обогревается, раньше не обогревался вообще. Покрыли его материалом ПВХ, повесили фильтр, насос, приобрели лестницу для спускания в бассейн.

Благотворительную помощь оказали и детскому хоспису в Иркутске. Установили специальную игровую площадку с каруселью и качелями для детей с инвалидностью. Каждая из них оснащена пандусом.

Ольга ЕРМАКОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОГО ДЕТСКОГО ХОСПИСА: На инвалидном кресле ребенок попадает на качели, пандус поднимается, качели закрепляются, и после ребенка очень удобно раскачивать. Таких качелей очень мало, они дорогостоящие, но они просто необходимы детям, которые передвигаются на инвалидных креслах. На этой же площадке есть качели для родственников наших тяжелобольных пациентов, которые приходят их посещать, и тем самым не ущемляется право ребенка находиться в семье.

Эту игровую площадку используют в основном только в теплое время года. У пациентов детского хосписа ослаблен иммунитет, и им нельзя много времени проводить на улице. Кстати, к лету эту зону с каруселями и качелями благоустроят в морской тематике, чтобы проводить время здесь было еще приятнее.