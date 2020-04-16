В Усть-Куте ребенок в семье, которая подверглась травле, оказался здоров

В Усть-Куте ребенок в семье, которая подверглась травле, оказался здоров

16.04.20

Отрицательный второй анализ на коронавирус получила семья из Усть-Кута. 15 апреля у их ребенка был первый положительный результат. После чего в маленьком городе семья буквально подверглась всеобщей травле. Сегодня об этом сообщил мэр Усть-Кута Александр Душин. Теперь родители намерены подавать заявление в прокуратуру, чтобы найти тех, кто выложил их персональные данные в общий доступ.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.