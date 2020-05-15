В Усть-Куте построят корпус инфекционного отделения

В Усть-Куте построят корпус инфекционного отделения

15.05.20

Такой договоренности достигли глава региона Игорь Кобзев и руководство Иркутской нефтяной компании. В ближайшее время определятся с земельным участком, начнут подготовку проекта. Напомним, в Усть-Куте удалось обнаружить очаг заражения вахтовиков коронавирусом. Сейчас там выявили 68 случаев COVID-19. Еще семь в Бодайбо. По указу главы области все рабочие перед началом вахты обязаны провести две недели в обсервации. Вся организация санитарно-карантинных мер ложится на работодателя.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Необходимо обеспечить работу в закрытом режиме, запретить въезд личного автомобильного транспорта на территорию вахтового поселка, исключить доступ работников, проживающих в таких поселках, в населенные пункты, кроме обращения за экстренной неотложной медицинской помощью.

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