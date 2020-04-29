В травматологическом отделении Иркутской областной клинической больницы пациентам продолжают оказывать помощь

От травм никто не застрахован. Профильное отделение Иркутской областной клинической больницы продолжает работать в режиме самоизоляции. В среднем за день проводят по 4 операции. С чем чаще всего поступают пациенты, расскажем далее.

На операционном столе пациент с тяжелыми травмами. Повреждены тазобедренный сустав и органы брюшной полости. Теперь поставить женщину на ноги после ДТП — задача хирургов. Такую сложную операцию делают только в Иркутской областной больнице.

Руслан ДМИТРИЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ТРАВМАТОЛОГИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Мы выполняем анатомическое восстановление вертлюжной впадины, что в последующем благотворно скажется на функции самого сустава и продолжительности его жизни. Таким образом, снизится и период восстановления этой пациентки. И мы надеемся, что в ближайшее время она будет трудоспособна.

Отделение травматологии областной больницы продолжает работать в период самоизоляции. Пациент Александр Чупановский почти восстановился после операции. Боль от разрыва связок в коленном суставе мучила 10 лет, пока не вмешались врачи. Уверен, о спортивной травме скоро забудет.

Александр ЧУПАНОВСКИЙ, ПАЦИЕНТ: Был люфт, был такой сильный люфт. А сейчас сустав зафиксирован. Обещали, что даже буду заниматься дальше спортом.

Сейчас в отделении травматологии из 30 мест занято 23. Из-за самоизоляции в больницу стали чаще поступать пациенты с бытовыми травмами. Им оказывают своевременную помощь.

Михаил КУВИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если мы отменим оказание специализированной помощи, то пациенты будут умирать от травм, от инфарктов и всего остального. Все стабильно. Травмы, как они были, маленько поменялась составляющая. Как мы работали, так и работаем.

К концу апреля в отделении планируют провести примерно 60 операций. Для профилактики коронавируса есть все меры предосторожности. Поэтому экстренную помощь окажут всем нуждающимся.



