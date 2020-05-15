Главными причинами смертности в России по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания. Пациентов с инфарктами, сердечными приступами и инсультами меньше не становится, и им требуется срочная медицинская помощь. В сосудистый центр при Иркутской областной больнице в сутки поступает от 30 до 40 человек с подозрением на острый коронарный синдром и нарушения мозгового кровообращения. А вот пациенты, которые должны были лечь на плановое лечение, пока остаются дома. Один из сосудистых центров Иркутска — при первой городской больнице — закрыт на карантин. Поэтому нагрузка на врачей областной больницы и медсанчасти ИАПО колоссальная. При этом при оформлении пациентов в медучреждениях соблюдают все меры предосторожности. Также в больницах запрещены посещения, родственники пациентов оставляют посылки на вахте.

Владимир ГОРБАЧЕВ, Должность: ПРОФЕССОР, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА:

Часть направляется в медсанчасть ИАПО, основной, наиболее тяжелый контингент, которому лишняя транспортировка ухудшит состояние, остается в областной больнице. Администрация больницы пошла на то, чтобы ввести дополнительный пост врача-невролога в дежурное время, то есть круглосуточно.

Иван КОРОБЕЙНИКОВ, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ОТДЕЛЕНИЯ для БОЛЬНЫХ с ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ:

На этапе поступления организован изолятор, организован предварительный осмотр. Если у пациента на текущий момент нет никаких проявлений: ни гипертермии, отрицательный анамнез по контакту, то он обследуется как обычный пациент. Ежедневно у всех пациентов проводится термометрия.

Врачи еще раз напоминают: при инсульте медицинскую помощь нужно оказать незамедлительно. Основные симптомы: внезапно появившаяся слабость в руке или ноге, асимметрия лица, невнятная речь или ее отсутствие, внезапная головная боль, нарушение зрения, возможны тошнота, рвота, судороги. При наличии этих симптомов сразу же вызывайте скорую помощь!