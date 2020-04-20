В шелеховском обсерваторе на самоизоляции находится шпиц

В Иркутской области появился первый домашний питомец, которого отправили на самоизоляцию. Шпиц по кличке Мила и ее хозяева вернулись из Таиланда 15 апреля. За границу они улетели еще осенью. Все это время собака не отходила от хозяев. Сейчас Мила отдыхает от перелета в шелеховском обсерваторе. На самоизоляции она проведет 14 дней без права выгула. Владельцы говорят, что к мерам предосторожности Мила отнеслась с пониманием: собака почти не лает, а для прогулок ей хватает места на балконе.

Евгений КОЧУКОВ, ХОЗЯИН СОБАКИ: Вообще она у нас поездки переносит хорошо. Очень любит ездить на машине, особенно стоя на водителе, за руль держится. Также на мотоцикле, на водной технике. Но в этот раз допутешествовалась. Теперь сидит 14 дней на самоизоляции.