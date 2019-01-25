В Приангарье растет число заболевших гриппом и ОРВИ

В шаге от эпидемии. В регионе растет число заболевших гриппом и ОРВИ. В Ангарске уже превышен эпидпорог. Но в целом Приангарью удается держать ситуацию под контролем. Чего не скажешь о столице Бурятии. Там на карантин закрываются школы и детские сады.

Температура, кашель, насморк — сейчас это самые частые жалобы на приеме у терапевтов. В ближайшее время врачи ждут подъем заболеваемости гриппом. Во всех школах и детских садах активная профилактика. Всех заболевших детей просят не приходить в школы, детские сады и вызывать врача на дом, чтобы не распространять инфекцию.

Елена ГОЛЕНЕЦКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сейчас пришел тот грипп, который может дать последствием вирусную пневмонию. Поэтому мы сейчас, занимаясь профилактической работой, беседуя с мамами, беседуя с родителями, беседуя с нашими пациентами в поликлиниках, однозначно просим всех обращаться за медицинской помощью при первых симптомах заболевания.

Между тем в Ангарске уже превышен эпидпорог. За медицинской помощью обратились 1700 ангарчан. На карантин закрыли 12 детских садов. Воспитанников распускают по домам, когда заболеваемость в группе превышает 20 процентов.

Ольга ТОВКАЧ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по АНГАРСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ: Есть у нас превышение эпидпорога в возрастной категории детей с 3 до 6 лет, он превышен на 10-9%. Зарегистрировано на сегодня 6 случаев гриппа, в основном среди детей, и 1 взрослый. Грипп наш сезонный, т.е. типа А, H1N1 H3N2.

А в Улан-Удэ из-за эпидемии гриппа введен масочный режим во всех учебных учреждениях. В 17-ти школах не учатся 69 классов. В Приангарье ситуация пока не столь критична. За месяц в области зарегистрировано 115 случаев заражения гриппом. Как отмечают врачи, большинство тех, кто заболел, не были привиты.

Татьяна ГАВРИЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Собственно говоря, мы прогнозировали, что спустя две недели после новогодних каникул у нас будет рост заболеваемости, обусловленный циркуляцией вируса гриппа. Что мы на сегодняшний день и наблюдаем. Рост заболеваемости регистрируется в целом на территории области, но эпидпорогов мы пока не превышаем. Но ситуация очень динамичная, потому что обращаемость растет ежедневно.

На сегодняшний день в Иркутске в четырех школах частично закрыты классы и одна группа в детском саду. Специалисты просят не пренебрегать мерами профилактики: избегать мест массового скопления людей, если же вышли в народ, носить маску. В случае заболевания обязательно соблюдать постельный режим.