Теперь за медицинской помощью не нужно ездить за десятки километров. В поселке Маркова Иркутского района открыли стационар дневного пребывания. До этого никакого лечебного учреждения на территории населенного пункта не было. Какие услуги будут получать жители, расскажем в следующем материале.

Открытие дневного стационара в поселке Маркова более чем долгожданное. До сегодняшнего дня все жители населенного пункта — официально это 32,5 тысячи человек, а по факту почти в два раза больше, — ездили получать врачебную помощь в другие населенные пункты, например Оёк или Хомутово. Сейчас в стационаре с дневным пребыванием постоянно будут работать врач и медицинская сестра. Для удобного размещения пациентов выставлено пять коек.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: К этому мы шли очень долго. И я хотел бы сказать огромное спасибо главе муниципального образования Галине Николаевне, частным нашим партнерам, которые выделяли средства на проведение капитального и текущего ремонтов. Помещение выделено на безвозмездной основе Иркутской районной больницей. В больницу закуплено все необходимое оборудование, получены санэпидзаключения, лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Новое отделение дневного стационара обошлось в миллион рублей. А всего на обновление материально-технической базы Иркутской районной больницы за последние три года направлено 25 миллионов рублей. Деньги пошли на капитальные ремонты в участковых больницах сел Оёк, Дзержинск, Хомутово. Что касается дневного стационара в Маркова, он уже начал свою работу. Ежедневно помощь здесь смогут получать от 10 до 15 человек.

Анна ДАНИЛОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ: Это очень востребованная помощь. Потому что многие должны получить медицинские услуги, инъекции например, но не нуждаются в круглосуточном наблюдении. Поэтому они могут прийти на три часа, получить здесь медицинскую помощь и уйти домой. В течение 70 дней пациенты получают все необходимое лечение.

Кроме того, прямо сейчас возле здания дневного стационара работает автопоезд здоровья. Там можно пройти флюорографию, выполнить первый этап диспансеризации, измерить давление, а также поставить прививку от гриппа. Кроме того, уже удалось обсудить вопрос проектирования и строительства поликлиники в центре рабочего поселка Маркова. Для этих целей есть участок площадью четыре гектара.