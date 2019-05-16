В первый день Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» заболевание выявили у двух человек

Диагноз ВИЧ выявили у двух человек: у 54-летней женщины и у 38-летнего мужчины. Таков результат только за первый день работы выездных бригад Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». За это время провели 272 экспресс-теста. Несмотря на непогоду, через передвижные пункты медицинского освидетельствования прошло примерно в 1,5 раза больше человек, чем в прошлом году. Массовое тестирование для всех желающих проходило в Иркутске, Листвянке и Саянске. Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет автопробегом через несколько муниципальных образований, его протяженность 70 километров. Результаты таких профилактических мероприятий дают свои плоды: в 2018 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Иркутской области снизилась почти на 13 процентов. Тем не менее, в целом обстановка остается сложной: по данным федерального регистра, в нашем регионе проживает около 30 тысяч ВИЧ-положительных людей.