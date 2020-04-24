В первой больнице Иркутска развернут госпиталь на 300 коек

В первой больнице Иркутска развернут госпиталь на 300 коек

24.04.20

Госпиталь на 300 коек, где предстоит лечить больных с коронавирусной инфекцией, развернут в первой больнице Иркутска. Игорь Кобзев проинспектировал готовность медучреждения. Сейчас там приобрели необходимое оборудование, сформировали бригады медицинских работников, обучили врачей и средний персонал диагностике и лечению COVID-19. Действия при поступлении больных с коронавирусом здесь отработаны, начиная с приемного покоя и регистратуры.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Формат такой: поступление, лечение, выписка. Мы должны сделать так, чтобы этот формат был использован.

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