В обсерваторах Иркутской области на сегодняшний день находятся 314 человек

В основном это люди из других регионов. Сегодня ночью в Иркутском аэропорту приземлился рейс из Бангкока. Часть людей отправили спецтранспортом домой, а часть — во временные пункты изоляции.

В обсерваторе сегодня разместили 77 человек, прилетевших из Бангкока. Строгий контроль: никого не впускают и не выпускают. Если нужно передать вещи, их оставляют на пропускном пункте.

Этой ночью в Иркутск прибыл рейс из столицы Таиланда, 179 человек, 34 из которых — дети. Всех жителей Иркутска, Шелехова и Ангарска специальным транспортом доставили домой, где они обязаны находиться на полной самоизоляции две недели. В аэропорту организована слаженная работа: самолет прибыл к специальному, закрытому для посторонних выходу, медики сразу взяли анализы у всех прибывших, сотрудники Роспотребнадзора и Росгвардии проконтролировали перемещение. Для тех, кого разместили во временные пункты пребывания, созданы максимально комфортные условия.

Виктор СВЕРДЛОВ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ за ОБСЕРВАТОР на ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРОФСОЮЗОВ: Какие обеды готовит столовая, с которой мы работаем на договорных обстоятельствах? Вот, пожалуйста, здесь изолированный блок. Каждому нашему обсервируемому, пожалуйста, салатик, второе, все тепленькое, разогретое.

Сегодня в учебный центр профсоюзов, где разместили людей, приехал врач, она осмотрит в первую очередь двух беременных женщин, находящихся здесь в изоляции. В Иркутской области сейчас 7 обсерваторов, готовят восьмой. Практически все, кто находится в обсерваторах, — это люди из других регионов.

Татьяна с мужем живут в Санкт-Петербурге, они летели из Таиланда, но 3 апреля оказалась в обсерваторе в Иркутске.

Татьяна КУЛИКОВА: У нас маленький номер, но он обладает всем необходимым, то есть в номере есть телевизор, холодильник, чайник, естественно, удобства. Что сказать по самому номеру? Очень чисто, хорошее постельное белье, достаточно воды питьевой. Большое спасибо всем работникам, очень отзывчивые люди, доброжелательные.

В обсерваторы помещают не только прибывших из-за границы. Тех, кто прилетает из Москвы и Санкт-Петербурга, теперь также тщательно проверяют в аэропорту и обязывают к самоизоляции. Этой ночью после рейса из Бангкока встречали московский.

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА — ГЛАВА УСТЬ-ОРДЫНСКОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Затем мы встретили рейс из города Москва, 16 человек мы разместили в обсерваторе, в основном это граждане Республики Бурятия, Забайкальского края, Краснодарского края, есть из Ростова. А всех граждан Иркутской области мы направили тем же механизмом к местам их домовладений.

Тех, кого встречают из Москвы, селят в другой обсерватор. Первый заезд туристов из Таиланда оттуда уже выехал, так как результаты теста на коронавирус оказались отрицательными.

Ирина ТОМСОН, ОТВЕТСТВЕННЫЙ за ОБСЕРВАТОР: Отрадно было, что реально каждый выезжающий сказал нам спасибо, я думаю, это показатель нашей работы. Все мы понимаем, кто находится у нас, что на их месте могли оказаться мы, наши мамы, родственники, поэтому максимально стараемся относиться с заботой.

Каждый прилетевший из-за границы должен быть на изоляции две недели, и только после повторных результатов анализа их отпустят домой. Рейсы из Москвы прилетают ежедневно. 10 апреля планируется еще один рейс из Бангкока. Правительство области и всех муниципалитетов для вновь прибывающих людей подготавливает новые комфортные места обсервации.



