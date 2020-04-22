В Ивано-Матренинской детской клинической больнице оборудовали специальную палату

Плановый прием прекращен, но экстренный продолжается круглосуточно. Ивано-Матренинская детская клиническая больница оказывает помощь маленьким пациентам с любыми заболеваниями, в том числе с респираторными. Наша съемочная группа побывала в специально оборудованной палате, которую создали на случай появления здесь инфицированного коронавирусом ребенка.

Абсолютно у всех детей с подозрением на респираторную инфекцию здесь берут анализ на COVID-19. Сейчас в Ивано-Матренинской больнице 10 пациентов с пневмонией. Всех детей проверили, анализ отрицательный, они лечатся в своих палатах. Но, если вдруг поступит ребенок с симптомами коронавируса, для него в Ивано-Матренинской подготовили особый бокс. Чтобы в него попасть, персоналу необходимо проследовать через санитарный пропускник. Далее в красную зону медицинский работник двигается по стрелочкам. Несколько дверей — несколько степеней защиты. По правилам, он дежурит в палате 6 часов и должен выйти уже по другому пути, не менее защищенному, с обработкой рук в 6 этапов и принятием душа. Пациент попадает сюда так же, без контакта с другими детьми.

Наталья ИСАКОВА, СТАРШАЯ СЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАЦИИ и ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ №1: Здесь пациент находится до принятия решения. Если пациент приходит с COVID-19, то будет в дальнейшем госпитализирован в профильное отделение, если анализ показывает отрицательные результаты, он переводится в нашу палату интенсивной терапии, где в дальнейшем проходит лечение.

В Ивано-Матренинской больнице неделю назад подтвердился один случай COVID-19. Ребенка сразу отправили в инфекционную больницу. Персонал отделения — на самоизоляцию. У всех были взяты анализы, они отрицательны. Меры предосторожности усилили, но больница функционировать не перестала.

Владимир НОВОЖИЛОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОГАУЗ «ГОРОДСКАЯ ИВАНО-МАТРЕНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»: Введен особый режим работы больницы. Мы предусматриваем то, что экстренные пациенты с признаками респираторных заболеваний, они имеют свой маршрут, который отделен от обычных пациентов, чтобы люди не боялись ходить в больницу, у нас трое детей имели позднее обращение по поводу боли в животе. И вот сейчас мы, собственно говоря, выводим из этих состояний.

На входе в больницу работает так называемый фильтр пациентов: замеряют температуру, заполняют чек-листы, разводят разными маршрутами.

Наталья СТЕПАНОВА, СТАРШАЯ СЕСТРА ОГАУЗ «ГОРОДСКАЯ ИВАНО-МАТРЕНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»: Здесь же в функцию фильтра входит, вот как вы сейчас можете видеть, эта встреча с лечащими врачами. Проход родителей, законных представителей в стационар запрещен. Здесь же мы принимаем передачи. Выделен круглосуточный сестринский пост, плюс уже в течение месяца работают и нам очень сильно помогают волонтеры-медики.

Все посылки для пациентов дезинфицируют в отделениях. Во всей больнице режим безопасности. Врачи 24 часа на связи с оперативным штабом и на горячей линии. Сейчас в больнице проходят лечение 180 детей.

За три недели самоизоляции в травмпункт Ивано-Матренинской больницы поступили более 1000 человек, 221 ребенок с уличной травмой, что говорит о том, что иркутяне не соблюдают режим самоизоляции. Врачи советуют: оставайтесь дома.



