В Иркутскую область поступит 2 миллиона медицинских масок

Одна из мер профилактики, которую рекомендуют соблюдать, — это носить маски. Сегодня в регионе это пока дефицитный товар. Но, как стало известно, уже до 7 апреля в область поступит 2 миллиона масок. А пока их можно купить по объявлению или через соцсети. Есть запасливые жители, которые сейчас продают средства защиты.

«Масок нет», — эту фразу аптекари повторяют чуть ли не с января. Сегодня дефицитный товар иногда получается найти в интернете. Совсем недавно в мессенджерах стали появляться такие объявления. Мы решили позвонить по одному из номеров. На вопрос: откуда добро, получили ответ: из старых запасов. Предприимчивые продавцы закупились заранее.

Между тем правительство области приобретает 2 миллиона масок. Одноразовые будут стоить 30 рублей, а респираторного типа — 90. Первая партия придет в регион до 7 апреля. Купить маски можно будет даже в киосках «Союзпечати».

Константин ЗАЙЦЕВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У нас в планах и следующая неделя поставки, и далее все запланировано. Все оплачивается. Резервный фонд уже выделяет средства на закупку необходимых масок и препаратов.

Еще один выход из ситуации — маски шить. Сейчас этот вопрос прорабатывают. На вечер среды, 25 марта, в Иркутской области нет ни одного заболевшего коронавирусом.



