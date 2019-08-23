В Иркутскую область доставили 304,5 тысячи вакцин против гриппа

В сентябре начнется иммунизация. Ожидается поставка еще 56 тысяч вакцин, которые приобрели за счет средств областного бюджета. Для этих целей выделено почти 9 миллионов рублей. Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. В Роспотребнадзоре напоминают: профилактическая прививка является самым надежным средством защиты от гриппа. Эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.