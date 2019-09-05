В Иркутской областной клинической больнице проводят операции по лечению болезней крови. О том, что уже сделано и перспективах, в следующем материале.

Первые признаки серьезного заболевания у Лидии Дмитриевой обнаружили при лечении обычного остеохондроза. Вроде бы и процедуры сделаны, но лучше не становилось. Взяли кровь на анализ. Диагноз — множественная миелома — разрушение костных тканей. С апреля пенсионерка находится под наблюдением врачей областной больницы. Прошла уже пять курсов химиотерапии. А тут еще и наводнение. Тулунчанка потеряла почти все. Но на будущее смотрит с оптимизмом.

Лидия ДМИТРИЕВА, ПАЦИЕНТКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ Титр: Сейчас будет второй этап, клетки мне будут вводить, надеюсь, что все будет хорошо.

Чтобы провести второй этап, у пациентки взяли клетки костного мозга. Они в течение трех месяцев хранятся в специальном холодильнике при температуре минус 70 градусов. Каждый свой приезд в больницу Лидия Дмитриева находится в отдельном стерильном боксе-палате. Бывает, что в таких условиях проводят несколько недель. А Лидии Николаевне операция предстоит в ближайшие дни. Ей введут взятые у нее же клетки костного мозга.

Игорь КИСЕЛЕВ, ВРАЧ-ГЕМАТОЛОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Эта аутотрансплантация помогает человеку восстановить костный мозг после проведения химиотерапий, потому что часто эти дозы очень большие и костный мозг не успевает восстанавливаться. И период осложнения очень большой. Чтобы его сократить, она и используется.

Подобный способ лечения используют в Иркутске уже пару лет. Сейчас наш город — один из четырех в стране, где делают подобные операции. Через них прошли 38 пациентов. Но есть и еще более современный метод — аллогенная трансплантация. Это когда костный мозг берут у здорового человека — донора.

Наталья САРАЕВА, ГЛАВНЫЙ ГЕМАТОЛОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В основном, это речь идет о пациентах с острыми лейкозами. Все они концентрируются в областной клинической больнице. И у нас в год от 40 до 60 пациентов с острыми лейкозами поступают в отделение. И примерно 5-10 человек из них мы отправляем для трансплантации костного мозга в Санкт-Петербург.

Операции наши врачи делают на высоком уровне. Единственное препятствие — наличие доноров. Сейчас в федеральном реестре их около 75 тысяч. А вот жителей Прибайкалья там немного. Как им стать? Инструкцию можно получить в интернете. Например, на сайте «Русфонда».