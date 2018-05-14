В Иркутской области стартовала всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

В этом году ее приурочили ко всемирному дню памяти жертв СПИДа. Бесплатное анонимное теститрование прошли несколько сотен жителей Областного центра.

Семен Якубин присоединился ко всероссийской акции Стоп Вич Спид одним из первых. Сегодня сдает экспресс-анализы. Тестирование не только бесплатное, но и анонимное. В эту таблицу специалисты записывают только возраст. Иркутянину 18 лет, но участие в акции он принимает уже третий раз.

Семен ЯКУБИН, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Я скажу обязательно всем своим друзьям, кому считаю нужным, самым близким. Чтобы они тоже обязательно пришли, прошли эту проверку. Это же важно, я считаю. Мы знаем то, что Иркутск у нас занимает неблагополучное место в рейтинге среди городов по вич-инфекциям. И поэтому я считаю, что нужно проходить.

Результаты тестов на ВИЧ-инфекцию и гепатит С будут известны уже через 20 минут. В это время можно задать интересующие вопросы волонтерам. Такую красную ленточку выдают всем желающим. Символ борьбы со СПИДом сегодня появился и у старшеклассников Иркутска. Для учеников 40-й школы волонтеры подготовили видеоролик и творческие номера. По возрасту они и сами не намного старше. И хотят на собственном примере показать ценность правильного образа жизни.

Светлана КАРГАПОЛЬЦЕВА, ВОЛОНТЕР, МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ КЛИНИКИ ДРУЖЕСТВЕННОЙ к МОЛОДЕЖИ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №8: Готовим команды волонтеров по пропаганде здорового образа жизни среди старшеклассников. мы сегодня принимаем активное участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД» для того, чтобы выразить свою солидарность против вич-инфекции и СПИДа.

На выходе из актового зала каждому школьнику выдают такие листовки. В памятках — меры профилактики, как не заразиться смертельной инфекцией. Приангарье занимает второе место по количеству заболевших. Однако специалисты отмечают, в последние два года в регионе наметилась тенденция к снижению страшного показателя. Это связано с тем, что меняется отношение к заболеванию.

Анна ГИЛЕВА, СПЕЦИАЛИСТ по СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА по ПРОФИЛАКТИКЕ и БОРЬБЕ со СПИД и ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: Мы работаем про профилактике не один день и не два дня в неделю. Мы работаем ежедневно. Круглый год мы говорим о профилактике вич-инфекции. Мы работаем и в школах, и в техникумах, и в сузах. Конечно, мнение молодежи сейчас на проблему вич-инфекции изменилось, оно стало другим. Ребята понимают всю серьезность вопроса, и нет уже смешков, когда мы говорим о том, как передается вич-инфекция, как важно сдавать анализы на вич-инфекцию.

Мероприятия в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» запланированы по всей Иркутской области. Встречи с волонтерами, круглые столы и викторины будут проходить до 20 мая. Сдать анализ можно ежедневно в передвижной лаборатории около памятника Александру 3. Сегодня за 2 часа акции тестирование прошли 100 человек. У двоих выявили вич-инфекцию.