В Иркутской области продолжают сбор средств на лечение Миши Бирюкова из Усолья-Сибирского

В Иркутской области продолжают сбор средств на лечение Миши Бирюкова из Усолья-Сибирского25.04.19
У мальчика детский церебральный паралич, он уже прошел несколько курсов реабилитации, после которых его состояние улучшилось. Ребенок начал сидеть и стоять с опорой. Сейчас ему нужен еще один курс в Москве. Он направлен на снижение гипертонуса мышц, развитие координации и мелкой моторики. Это стимулирует работу головного мозга и развитие речи. Многочисленные реабилитации помогли ему хоть немного развиться физически, но умственно малыш практически не развивается.
Татьяна БИРЮКОВА, МАМА МИШИ:
Он такой, конечно, большой труженик. Мы хотим, конечно, новых умелок. Как каждая мама я хочу, чтобы он пошел. Но мы не отчаиваемся, мы занимаемся. Он у нас такой жизнерадостный, хороший, позитивный ребенок. Он большой труженик. Он выполняет все упражнения, которые ему дают реабилитологи. Все с достоинством проходит. Хочется подарить ему детство.
Всего необходимо собрать 199 тысяч рублей, родители Миши уже платят кредиты, которые брали на реабилитацию раньше. Для семьи сумма большая. Бирюковы обратились в Русфонд. Сейчас собрали почти половину нужной суммы. Чтобы помочь Мише, достаточно отправить СМС со словом «дети» на номер 5542 или перевести платеж через сайт Русфонда, где для Миши создана специальная страница.
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