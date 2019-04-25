В Иркутской области продолжают сбор средств на лечение Миши Бирюкова из Усолья-Сибирского

У мальчика детский церебральный паралич, он уже прошел несколько курсов реабилитации, после которых его состояние улучшилось. Ребенок начал сидеть и стоять с опорой. Сейчас ему нужен еще один курс в Москве. Он направлен на снижение гипертонуса мышц, развитие координации и мелкой моторики. Это стимулирует работу головного мозга и развитие речи. Многочисленные реабилитации помогли ему хоть немного развиться физически, но умственно малыш практически не развивается.

Татьяна БИРЮКОВА, МАМА МИШИ: Он такой, конечно, большой труженик. Мы хотим, конечно, новых умелок. Как каждая мама я хочу, чтобы он пошел. Но мы не отчаиваемся, мы занимаемся. Он у нас такой жизнерадостный, хороший, позитивный ребенок. Он большой труженик. Он выполняет все упражнения, которые ему дают реабилитологи. Все с достоинством проходит. Хочется подарить ему детство.

Всего необходимо собрать 199 тысяч рублей, родители Миши уже платят кредиты, которые брали на реабилитацию раньше. Для семьи сумма большая. Бирюковы обратились в Русфонд. Сейчас собрали почти половину нужной суммы. Чтобы помочь Мише, достаточно отправить СМС со словом «дети» на номер 5542 или перевести платеж через сайт Русфонда, где для Миши создана специальная страница.