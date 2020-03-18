В Иркутской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом

Ни одного случая заражения коронавирусом в Иркутской области в настоящее время не зафиксировано. А проверили на коронавирусную инфекцию полторы тысячи жителей. С 1 февраля под наблюдением врачей находились 1056 человек. В регионе рекомендовано запретить массовые мероприятия с участием более 100 человек. Все оперативные данные о ситуации в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.