В Иркутской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом

В Иркутской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом

18.03.20

Ни одного случая заражения коронавирусом в Иркутской области в настоящее время не зафиксировано. А проверили на коронавирусную инфекцию полторы тысячи жителей. С 1 февраля под наблюдением врачей находились 1056 человек. В регионе рекомендовано запретить массовые мероприятия с участием более 100 человек. Все оперативные данные о ситуации в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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