В Иркутской области достаточно запасов льготных лекарственных препаратов

Специалисты регионального минздрава опровергли информацию о нехватке инсулина. На сегодня в аптеках области дефицита инсулинов и сахароснижающих таблетированных препаратов нет.

Региональный логистический склад. Сюда привозят все льготные лекарственные препараты. В этих коробках инсулины. Сотрудники говорят: недостатка в них нет. Есть и тест-полоски, и автоматические шприц-ручки. В этом году на лекарственное обеспечение выделили более 950 миллионов рублей. Плюс около миллиарда рублей из федерального бюджета.

Лидия ДОРКИНА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДТЕХНИКОЙ: На текущую дату на складе логистического оператора запасы лекарственных средств есть на сумму более 400 миллионов рублей. В том числе, и препараты для граждан, страдающих сахарным диабетом. Это инсулины на сумму 112 миллионов рублей и сахароснижающие таблетированные препараты на сумму 13 миллионов рублей.

Нет недостатка в льготных лекарствах и в аптеках. Сегодня всех пациентов ими снабжают.

Татьяна ГРИГОРЕНКО, ЗАВЕДУЩАЯ РПО МФП «ИРКУТСКАЯ АПТЕКА»: На данный момент дефицита в препаратах у нас нет. Препараты поступают регулярно. Отказывать в обслуживании мы не отказываем. Обслуживаем 100%. Все отпускаем по рецептам врачей.

Сегодня в Иркутской области с диагнозом «сахарный диабет» живут около 80000 тысяч человек. Обеспечение их необходимыми лекарствами на особом контроле в региональном минздраве. Если у людей возникают вопросы, то нужно обратиться к главному врачу медучреждения или напрямую в министерство здравоохранения области.