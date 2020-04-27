В Иркутской городской клинической больнице №10 открыли госпиталь

Госпиталь для больных коронавирусом открыли на базе десятой Иркутской городской клинической больницы. Всего установили 120 коек с необходимым оснащением. Как будет работать больница при поступлении пациентов с COVID-19, расскажем в следующем материале.

Этот стационар трансформировали на ходу. С сегодняшнего дня Иркутская городская клиническая больница готова принять пациентов с коронавирусом. Из 120 коек, предназначенных для таких больных, 42 оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. Пока что здесь расположены 20 аппаратов ИВЛ, остальные поступят в больницу сегодня.

Владимир ТУМАК, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕАНИМАЦИИ и ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №10: Этому аппарату уже около 10 лет, но он очень хорошего качества. И сделан так, что довольно компактный, на нем очень удобно работать. Все параметры на виду, очень быстро и оперативно, а это самое главное, можно подобрать режим работы для каждого конкретно пациента.

Эта больница — одно из семи медучреждений в регионе, где дополнительно поставили койки для людей с COVID-19. Госпиталь сейчас занимает большую часть стационара. Отдельную подготовку по лечению коронавирусных пациентов прошли и медсестры. Все помещения поделили на грязную и чистую зону. Теперь врачи выходят и уходят через разные коридоры.

Оксана САВИНОВА, ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ: Мы проходим в коридор, и там будет защитный костюм, его будет выдавать младший медперсонал. Кто-то из наших работников, которые закреплены за этой работой. Все двери сейчас плотно закрыты. А за этой дверью будет еще одна дверь.

В стационаре работают многопрофильные специалисты. Госпиталь задействуют, если число заболевших в регионе превысит 500 человек.

Сергей ЕСЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №10: Средства защиты у нас в достаточном количестве. У нас также расписан график работы медсестер и врачей. Медикаменты к нам поступают из центрального аптечного склада. Поэтому скоро у нас все будет в полном объеме.

Врачи и медсестры ежедневно готовятся к самым трудным ситуациям. А руководители больницы, в свою очередь, следят за ситуацией в Иркутской области.



