В Иркутской городской больнице сегодня открылось первичное сосудистое отделение

Теперь для пациентов перенесших инфаркты и инсульты доступны процедуры и операции, которые ранее проводились только на базе регионального сосудистого центра Иркутской областной клинической больницы.

Так выглядит процесс исследования артериальной системы на компьютерном томографе нового поколения. Введенное в организм пациента контрастное вещество растекается по всем артериям и венам. Спустя несколько минут его сможет увидеть врач благодаря исследованию на этом томографе. Он позволяет сделать настолько четкие снимки, что даже миллиметровые онкологические опухоли не останутся не замеченными. Чтобы получить всю нужную информацию о состоянии здоровья пациента, потребуется не больше получаса. Поэтому очередей в первой городской больнице Иркутска почти нет. С начала работы первичного сосудистого отделения с помощью нового оборудования было обследовано уже более 2х тысяч человек.

Игорь АНДРЮЩЕНКО, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ ОТДЕЛЕНИЯ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Это исследование , на самом деле, современное. С высокими возможностями топической диагностики и оценки возможностей лечения. То есть мы на основании данных исследований можем делать выводы и выполнять сложнейшие операции реконструктивные на сосудистой системе.

Пациентам, которым требуется операции будут выполняться на не менее современном ангиографичесокм комплексе. Для работы с ним специалисты прошли дополнительное обучение на базе ведущих клиник Красноярска и Новосибирска. Сейчас главная цель иркутского сосудистого отделения — организовать его круглосуточную работу. Пока останавливает лишь нехватка кадров, но этот вопрос решается. Ведь своевременная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний позволит сохранить как можно больше жизней.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сегодня, значит, у нас 612 показатель на 100 тысяч. Значит, задача — мы должны снизить этот показатель до 24го года до 450 случаев на 100 тысяч населения. Я думаю, что с теми мощностями, о которых я сказал, которые ввели мы в этом году и мы планируем открыть плюс наращивать именно кадровый потенциал, а также работу по оказанию высокотехнологической медицинской помощи, мы выйдем на эти показатели к установленным срокам.

Всего в Иркутской области работу осуществляют 9 первичных сосудистых отделений. Один из последних открылся в апреле этого года в городе Черемхово. Десятое откроется в июне 2019 года на базе Боханской районной больницы.