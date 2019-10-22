В Иркутске впервые прошла региональная школа по профилактике и лечению остеоартрита

Настоящий звездный медицинский десант высадился в минувшие выходные в Иркутске. В областной столице впервые прошла региональная школа по профилактике и лечению остеоартрита — одного из самых распространенных заболеваний суставов. Этой болезни подвержены люди после 40-45 лет. С ней сталкиваются врачи разных специализаций: неврологи, ревматологи, терапевты. Болезнь диагностируют легко и при правильном подходе успешно лечат. Вот только пациенты, как правило, обращаются уже на тяжелой стадии, когда ситуацию может спасти только операция. Врачебные школы проходят уже много лет, и, как показывает практика, у них есть свой результат.

Николай ЗАГОРОДНИЙ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ и ОРТОПЕДИИ РУДН: Действительно уже за 20 лет перешагнула наша школа. И главное, что она набирает все больше и больше популярность. Мы для работы в школе приглашаем видных ученых в области ревматологии, в области ортопедии, в области неврологии и реабилитации. Эта школа действительно имеет очень большую популярность в России.

В рамках школы прошли лекции и мастер-классы: методики и практические советы от профессионалов высшего класса.