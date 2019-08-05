В Иркутске стартовал форум «Международная Байкальская школа японской медицины»

Авторитетные врачи из пяти городов Японии в Иркутске. В областном центре сегодня открыли форум «Международная Байкальская школа японской медицины». Ведущие специалисты в области онкологии, эндоскопии, эндохирургии проведут практикумы на трех площадках: в Иркутском областном онкологическом диспансере, областной клинической больнице, Иркутском диагностическом центре. Как отметил глава минздрава региона Олег Ярошенко, ведущие врачи Японии не раз подтверждали свою квалификацию при диагностике рака как на ранних стадиях, так и в запущенных случаях.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В национальном проекте «Здравоохранение», который успешно реализуется в Иркутской области, с мая 2018 года федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» — одно из стратегических и ведущих.

Все наработки японских коллег, уверена принимающая сторона, будут хорошей школой для местных врачей. Уже завтра на базе онкодиспансера стартует практическая часть форума.