Прием у стоматолога теперь не страшен. В Иркутске открыли городскую детскую стоматологическую поликлинику. Она оснащена новым медицинским оборудованием, а стены кабинетов украсили рисунки из любимых мультфильмов. На открытии побывала наша съемочная группа.

Долгое время отделение детской стоматологии в Иркутске переезжало с места на место. Теперь у него есть новое собственное здание на Верхней Набережной. Виктория Дружинина — мама пятерых детей, сейчас ждет шестого. Она уверена: оборудование, которое показали сегодня, поможет вылечить зубы без боли. А благодаря оформлению поликлиники ходить на прием теперь не так страшно.

Виктория ДРУЖИНИНА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА: Мы постоянные пациенты нашей любимой поликлиники. Потому что проблема, конечно, есть всегда, но я считаю, что основная задача родителей — это охранять здоровье своего ребенка, это самое главное, а здоровые зубы — это здоровый организм. Поэтому мы всегда проводим профилактику, лечение. Заранее все смотрим.

Новая поликлиника оснащена центральным стерилизационным отделением, рентген-кабинетом с современными аппаратами. Прием будут вести 14 детских стоматологов и ортодонтов, 4 хирурга и 2 гигиениста.

На открытии побывал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона отметил: покупка помещений у частных инвесторов способствует появлению новых медучреждений. На приобретение здания новой детской стоматологии из областного бюджета выделили 125 миллионов рублей.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы в последнее время сложили традицию выкупать медицинские учреждения, которые строятся параллельно за счет частных инвесторов по нашему техническому заданию. И, когда помещения готовы, мы их выкупаем. Таким образом, параллельно у нас идут две программы. И та, где идет строительство за счет бюджета, и та, где строятся здания за счет частных инвесторов.

Стоматология напоминает детскую игровую. Стены больницы украшают картинки из любимых отечественных и диснеевских мультфильмов. Благодаря новой поликлинике в два раза увеличится мощность детского стоматологического подразделения. Больницу снабдили пандусами для маломобильных пациентов. А электронная очередь увеличит скорость работы врачей.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это настоящий праздник. И не только для города Иркутска, она будет обслуживать детей не только областного центра, но и всей области. И такой поликлиники, я уверен, нет не только в Сибири, но и во всей России. Стоматологическая поликлиника получила все необходимые документы: санэпидзаключение, лицензию на медицинскую деятельность.

Первых пациентов новая поликлиника примет уже в середине декабря.