В Иркутске начала работу научно-практическая конференция травматологов

Российская травматология шагнула далеко вперед. Это уверенно могут заявить иркутские специалисты. У них не один патент на собственные разработки. Их и представили на научно-практической конференции, которая начала свою работу в Иркутске.

Этот уникальный немецкий компьютерный томограф появился в научном центре хирургии и травматологии только в сентябре. А собрали его за месяц до этого. Аппарат точнее и динамичнее, чем рентген определяет любую патологию. А еще способен принимать пациентов весом до 200 килограммов. Врачи, которые обследуют пациентов на этом томографе, говорят: аналогов ему в нашем городе нет.

Надежда ПОЗДЕЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ «ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА ХИРУРГИИ и ТРАВМАТОЛОГИИ»: С помощью 3D-реконструкции возможно также выявление патологического процесса, и в динамике можно отследить, как он изменяется, что происходит после операции и каким образом происходит восстановительный процесс человека в дальнейшем.

Наши хирурги не только работают на немецкой технике, но и создают свои методики ведения операции. Так, доктор Василий Монастырев разработал уникальный способ лечения повреждений плечевого сустава. Хирурги берут пациентов только с тяжелыми переломами. Чтобы восполнить недостающие кости, из таза больного извлекают аутокость. Ее ставят на место сформированного дефекта. Он образовывается, как правило, из-за того, что пациент вовремя не обратился в больницу.

Операцию Ренату Хасанову сделали в прошлый четверг. Она длилась около одного часа. А уже через неделю после хирургического вмешательства он сможет самостоятельно снимать одежду и уверенно поднимать руки.

Ренат ХАСАНОВ, ПАЦИЕНТ: Я даже не чувствовал, как мне ставили анестезию. Когда операция проходила, то вообще все нормально было. Но, когда наркоз отходит, неприятно немного и больновато. А так быстро и легко.

Коллеги называют метод Монастырева настоящим прорывом в области медицины. Его и другие разработки иркутские медики представили на конференции «Актуальные вопросы травматологии, ортопедии и нейрохирургии». В ней участвуют более 150 травматологов. С докладами выступят ведущие специалисты со всей страны. Будут говорить о помощи пациентам с врожденной и приобретенной патологией опорно-двигательного аппарата и, конечно, об инновационной медицине.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В сегодняшней конференции участвуют специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Хабаровска и других регионов РФ. Мы привлекли наших врачей, хирургов, травматологов. Для них это большая честь, потому что светила отечественной медицины два дня будут повышать их квалификацию, два дня будут доклады, и это пойдет на пользу.

Конференция продлится два дня. Она проходит на базе «Иркутского научного центра хирургии и травматологии». Помимо опытных врачей, в ней участвуют и будущие медики — студенты старших курсов Иркутского мединститута.