В Иркутске коронавируса нет

В Иркутске коронавируса нет

04.02.20

В областной инфекционной больнице проверили всех поступивших с подозрением на новую инфекцию пациентов. Это 14 человек. Ни один анализ коронавируса не выявил. У двух госпитализированных, которые поступили накануне, изначально были неоднозначные показатели. При повторной проверке заболевание не подтвердилось. В ближайшее время пациентов выпишут. Они будут находиться под пристальным наблюдением врачей по месту жительства.

 

Владимир ХАБУДАЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

У всех пациентов результаты отрицательные, хотя был подозрительным один пациент.  Он перепроверяется, в связи с чем его пришлось подольше у нас подержать. На сегодня все могут быть свободны, сейчас мы решаем вопрос с транспортировкой пациентов на место их жительства.

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