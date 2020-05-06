В Иркутске, Ангарске, Шелехове и Усолье-Сибирском установили спецконтейнеры для утилизации медмасок

При ношении защищают, а после могут заразить. Речь идет о медицинских масках. В Иркутске и близлежащих городах запустили пилотный проект по их утилизации. На улицах появились специальные красные баки. Как они выглядят и куда отвозят этот специфический мусор потом, узнавала наша съемочная группа.

Красный бак, белый крест. Сейчас таких специализированных урн в Иркутске всего пять. Именно в эти контейнеры горожан просят выкидывать одноразовые медицинские маски. Поскольку сейчас они являются источником повышенной опасности, то и утилизировать их нужно в специальном порядке. Пока к такому своеобразному раздельному сбору мусора горожане еще не привыкли: в урнах оказываются и пластиковые стаканчики, и прочий бытовой мусор. Региональный оператор по вывозу ТБО просит обращать внимание на специальную маркировку контейнеров.

Сергей СИДОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО РТ-НЭО: Компания «РТ-НЭО Иркутск» поддержала инициативу губернатора Иркутской области по поводу установки контейнеров для использованных медицинских масок. Данные контейнеры мы установили на территории Иркутска, Ангарска, Шелехова и Усолья-Сибирского. На территории Иркутска их установили пять штук, в Шелехове — три, в Ангарске и Усолье — по одному. Данными контейнерами могут воспользоваться как физические лица, так и организации.

Машины и контейнеры для сбора отходов обрабатывают специальным образом. После сбора использованные медицинские изделия везут на полигон в Ангарске. Там работает так называемый крематор. При высокой температуре за несколько минут от масок не остается даже следа. Для того чтобы исключить заражение, сотрудники работают в защитных костюмах.

Александр НОСКОВ, МАСТЕР УЧАСТКА ПОЛИГОНА ТБО г. АНГАРСКА: В котел подается топливо под давлением. Там достигается температура до пятисот градусов. При такой температуре все микробы убиваются. Поступают они сразу к нам, и мы стараемся их сразу же в котел.

В региональном Роспотребнадзоре отмечают: при использовании масок нужно соблюдать определенные правила. Носить их не более двух часов, после использования помещать в индивидуальный пакет и только потом утилизировать. Многоразовые после ношения обязательно стирать и гладить.

Наталья ПОТАЛИЦИНА, ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА: При снятии или замене маски нужно понимать, что существует внутренняя и наружная поверхность маски. Никоим образом нельзя, чтобы наружная поверхность маски касалась открытых участков тела, в том числе лица, рук и так далее. Схема правильного снятия маски: нужно аккуратно снять маску, свернуть ее наружной стороной вовнутрь и постараться утилизировать так, чтобы она не явилась источником заражения для других.

В службе напоминают: средства индивидуальной защиты — сейчас эффективный барьер от коронавируса. Поэтому маски и перчатки обязательны к использованию в транспорте, магазинах, общественных территориях и местах массового скопления людей.



