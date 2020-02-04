В Иркутске активно скупают медицинские маски

Сейчас это один из самых популярных товаров в аптеках. Правда, основные покупатели — гости из Китая. Хватает ли средств индивидуальной защиты?

Скупают не только обычные маски, но и более дорогие модели, а также респираторы с фильтрами. Но эти приспособления можно найти не в каждой аптеке. Например, здесь такими не торгуют. Также, по словам фармацевтов, масок пока нет и на складах. Но уже в ближайшее время они должны появиться.

Юлия ЩЕРБАКОВА, ПРОВИЗОР: Масок медицинских нет уже около 4 дней. В заявке, правда, есть, а когда будут, неизвестно. В основном, их берут китайские граждане. Скупают оптом, помногу, упаковок по 4, по 5.

Ажиотаж вокруг масок аптекарей не удивляет. Подобное происходит и в конце осени, и в начале весны. Правда, в данном случае есть одно исключение. Средства защиты массово скупают жители Поднебесной. По словам фармацевтов, такого не было много лет. Последний раз китайцы так активно волновались в разгар свиного гриппа.

Джайс — жительница Китая. В Иркутск она приехала на заработки. Говорит, волнуется не за себя, а за близких, которые живут на юге Китая. Туда она отправляет маски каждую неделю. Ведь в Китае, по ее словам, их найти невозможно. Но покупает маски она и для себя.

Джайс ЛИНГ, ЖИТЕЛЬНИЦА КНР: Часть масок я отправляю на родину, переживаю за семью, а часть средств оставляю себе. Нет, я не боюсь заразиться вирусом. Просто в Иркутске очень холодно, а маски, как ни странно, помогают мне согреться.

Нас утешили в других аптеках. Там с масками проблем нет.

Особый режим и в инфекционной больнице. Там усиленно готовятся к приему возможных пациентов с коронавирусом: оборудованы специальные палаты, так называемые боксы. На базе больницы работают 11 лечебных отделений.

В инфекционной больнице готовы принять пациентов, которые заразились опасным вирусом. Для них подготовили специальные боксы. Если возникнет необходимость, то готовы перепрофилироваться и другие медицинские учреждения.

Власти Приангарья усилят меры для защиты региона от коронавируса.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы обязаны следовать всем указаниям и рекомендациям правительства РФ. Также нужно проработать вопрос об автобусных и автомобильных перевозках, которыми через Забайкалье и Бурятию перевозят наших туристов. Этот поток мы обязаны пресечь в целях безопасности жизней.

А прилетевшие из Поднебесной недавно, по-прежнему находятся под пристальным наблюдением врачей. Они проходят медосмотр по месту жительства. Также принимаются все меры по профилактике вируса. Призвали не паниковать и по поводу масок. В ближайшее время их доставят в аптеки.

Наталья ЛЕДЯЕВА, И.О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В связи с эпидемиологической ситуацией, которая сейчас складывается, у нас мешками скупаются маски. Сегодня в связи с этим мы ожидаем поступление. В ближайшее время доставят в аптеки и разные аптечные организации.

Игорь Кобзев призвал жителей региона не поддаваться панике и верить только официальным источникам.