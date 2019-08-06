В Иркутск открылся форум «Международная Байкальская школа японской медицины»

Учат не запускать онкологию. В Иркутске сегодня первый день работы всемирно известных докторов из Японии. Эндоскопия, ультразвуковая диагностика, кардиология — доктора с радостью делятся самими передовыми и еще мало кому известными разработками. Готов ли к ним Иркутск?

На операционном столе мужчина пенсионного возраста. На ранней стадии у пациента выявили рак пищевода. Через час опухоль удалена ровно по границе со здоровыми тканями, говорят врачи. В Иркутске с такими показаниями оперируют уже лет 10. Но профессиональному совершенствованию нет предела. Сегодня ведущая роль у светила японской медицины Ичира Ода.

Сергей ЖУРАВЛЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ЭНДОСКОПИИ ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Есть определенные особенности, которые интересны профессионалам, на этих нюансах и строится операция. Она в принципе стандартная, но вот из этих нюансов и составляется успех.

Пристально наблюдают сегодня и еще за одним мастер-классом. Его дает всемирно известный доктор Ясунори Мидзугучи. В Иркутске уже не первый раз и сегодня рассказывает, что в Японии есть опыт внедрения самых совершенных технологий в диагностике, этих нюансов, пожалуй, не знает еще никто в мире.

Ясунори МИДЗУГУЧИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА г. ТОКИО: При этом я отмечаю, что уровень диагностики в Иркутске за последнее время достаточно вырос, как и в целом в России. Но все же считаю необходимым поделиться совсем новыми знаниями с коллегами.

В Иркутск на форум «Международная Байкальская школа японской медицины» приехало больше десятка международных экспертов. Один из главных посылов — диагностировать рак на ранней стадии. Пока Иркутск, к сожалению, похвастаться такой положительной статистикой не может. Пациенты по-прежнему слишком поздно обращаются за медицинской помощью.

Виктория ДВОРНИЧЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Мы хотим что-то скопировать, но это возможно будет, когда мы докажем Минздраву России, что есть такие у нас друзья-онкологи, которые имеют приказы и распоряжения для иркутских больных, которые не будут затягивать, а приходить вовремя. Япония может этим похвалиться, мы пока нет.

Тем временем технические возможности иркутской медицины способны принять опыт более передовой страны диагностирования онкологии.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Наши японские коллеги ежегодно приезжают к нам, по единодушному мнению мы не уступаем в техническом отношении и во владении теми или иными техниками, особенно в оперативном лечении, японские коллеги восхищены иркутскими хирургами.

В ближайшие 4 года иркутская медицина станет еще более конкурентоспособной. Из федерального бюджета регион получит более 2 млрд рублей на покупку современного оборудования как раз для ранней диагностики рака.