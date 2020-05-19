В инфекционной больнице Иркутска запустили специальную компьютерную программу с данными всех больных коронавирусом

Когда нет возможности общаться лично, на помощь приходят новые технологии. В Иркутской областной инфекционной клинической больнице запустили компьютерную программу. В ней все истории болезней пациентов с диагнозом «коронавирус». Информацию о состоянии больного можно корректировать, в каком бы корпусе больницы, открытом или закрытом, ни находился врач. По словам специалистов, это позволило значительно ускорить темпы работы.

Вот так врачи в так называемой «красной зоне» готовятся ко встрече со своими пациентами. Редкие кадры снимает врач-анестезиолог Алексей Михайлов. Эта зона — так называемый фильтр. Здесь специалисты облачаются в специальный костюм, маску, бахилы. Не должно остаться ни одного открытого участка: COVID-19 — вирус крайне заразный. А это уже коридоры больницы. Именно здесь находятся пациенты, которые теперь на время изолированы от общества.

Алексей МИХАЙЛОВ, ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Мы находимся в «грязной» зоне отделения областной инфекционной больницы. Это сердце борьбы с коронавирусной инфекцией Иркутской области. Именно здесь проходят лечение самые трудные пациенты с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

За спиной у врача компьютер, на котором подключена специальная система передачи данных. Не так давно ее внедрили для работы в инфекционной больнице. Компьютерная платформа позволяет контактировать специалистам из «чистой» зоны с теми, кто работает в «грязной». Медсестра на дежурстве оперативно вносит в программу текущие данные о состоянии пациента, а врач-реаниматолог, находясь на другой территории больницы, делает новые назначения или вовсе меняет тактику лечения. В историю болезни, процедурный лист тут же вносятся все необходимые корректировки.

Алексей МИХАЙЛОВ, ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Самая главная проблема, которую нам удалось решить, — это сократить время принятия решения от момента изменения состояния пациента до принятия клинического решения врачом. То есть таким образом, безусловно, повысилась скорость принятия клинических решений, повысилось качество принятия клинических решений и, самое главное, улучшилась, упростилась работа врача и медсестры, поскольку ушла рутина.

Алексей Михайлов — один из трех врачей анестезиологов, которые были командированы из областной больницы для работы здесь, в инфекционном блоке. Он работает с самыми тяжелыми пациентами в отделении реанимации. Находится на дежурстве практически 24 часа в сутки. И отмечает: готов делать это до тех пор, пока есть больные, которые нуждаются в его помощи.



