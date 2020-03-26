В инфекционной больнице Иркутска в случае необходимости подготовят палаты для проживания медработников

На базе Иркутской областной инфекционной больницы готовы оборудовать 14 палат для проживания временного штата работников. Они будут лечить больных коронавирусом в случае их поступления. Врачи и медсестры не смогут выходить за пределы медучреждения. О готовности инфекционной больницы к таким мерам главный врач рассказал на совещании с главой региона Игорем Кобзевым. Он призвал медицинское сообщество к мобилизации усилий по предотвращению завоза и распространения вируса.

Владимир ХАБУДАЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Все условия есть, душевые кабины в каждой палате, телевизор, интернет, они будут на связи. Сегодня обсуждали финансирование на питание, быт медработников, которые будут жить в инфекционной больнице.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сегодня единственный формат, когда мы должны идти по принципу — сохранить жизнь, здоровье и безопасность наших жителей. Считаю, что это правильный лозунг в части решения всех вопросов.