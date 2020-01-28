Не допустить распространения гриппа и ОРВИ. В детских садах и школах Иркутска усилили контроль за состоянием здоровья детей и подростков. В дошкольных учреждения проводят ежедневный осмотр воспитанников. Детям измеряют температуру, осматривают горло. При выявлении симптомов вирусных заболеваний ребенка отстраняют от посещения детсада. При первых симптомах недомогания — повышении температуры, кашле, общей слабости — необходимо ограничить контакты с окружающими, вызвать врача или скорую.

Елена ГОЛЕНЕЦКАЯ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Когда они приходят, они должны быть осмотрены. Если ребенок болеет, у него есть катаральные явления, у него есть температура, он от занятий в дошкольной организации отстраняется. То же самое школьники, если они приходят с выраженными катаральными явлениями, от занятий они должны быть отстранены. Потому что мы прекрасно понимаем, что любую респираторную инфекцию легче предупредить, чем лечить.

По данным Роспотребнадзора, в Иркутской области с признаками ОРВИ за неделю к врачам обратились более 14 тысяч человек, из них почти 11 тысяч — дети. В Иркутске 6 и 4 тысячи, соответственно. Прирост заболеваемости отмечается среди детей 3-14 лет.