В Черемхово прибыл Медсовет в составе трёх человек из областного центра

Врачи говорят, лечение уже бесполезно, а мама говорит нужно везти ребенка за границу. Они провели осмотр ребенка и дали заключение о том, есть ли надежда.

У кровати 3-летнего Влада Шестакова специалисты хосписа, экстренной медицинской помощи и паллиативной службы. В Черемхово они прибыли из Иркутска для того, чтобы провести консультативную беседу с мамой и планово осмотреть ребенка. Сейчас, за жизнью мальчика, следят тысячи людей, и все надеются только на чудо. Состояние у Владика крайне тяжелое.

Вадим ЕРЁМЕНКО, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Не транспонтабельно из-за тяжести состояния. Кроме тяжести состояния из-за лабильности состояния. Но в следствии тромбоцитопении. Выраженный болевой синдром на фоне обезболивающих препаратов. Наша задача сейчас, скажем так, обеспечить ему более менее комфортный безболевые синдромы. Без каких либо неприятных ощущений.



Трехлетний Владик узнал о своей болезни ещё в 2017 году, тогда остановить развитие злокачественной опухоли удалось. Но спустя несколько месяцев мальчика снова настигла страшная болезнь. Он ударился головой во время игры и тогда опухоль начала появляться снова, но вот только уже на других участках и появились метастазы.

Оксана МЕЛЕНТЬЕВА, ПСИХОЛОГ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХОСПИСА:

Сейчас важно ребёнку уже на этом этапе на самом деле уже доктора объясняли ей, и я сейчас старалась корректно объяснить и рассказать ей что, где. Что метастазы, и что боли очень сильные. Что стараются доктора обезболить. Что сейчас ему только обезболивание и помощь мамы. Постоянно, чтобы мама рядом находилась. И больше ничего не нужно.



Мама Владика собрала деньги на лечение за границей. Но из-за тяжелого состояния мальчика перелет может быть опасным. Сейчас все силы врачей Черемховской больницы направлены на паллиативную терапию — это форма лечения безнадежно больных и помощи близким. Врачи стараются сделать все возможное, чтобы совсем юный пациент не чувствовал болей.

Дина ТАРБИЩЕВА, ВРАЧ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХОСПИСА:

Наша функция паллиативной медицины, это адекватное обезболивание. Чтобы у него ничего не болело. В принципе, он получает два хороших препарата необходимых ему, но процесс прогрессирует и надо было несколько просто увеличить дозы, что вообщем-то и будет проведено.



Сейчас специалисты стараются минимизировать болевые ощущения мальчика. Гораздо сложнее врачам и всем, кто рядом, общается с мамой Владика, которая, безусловно, не готова слышать о безнадежности ситуации. Ведь мама, есть мама.