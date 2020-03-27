В 16 регионах России за сутки выявили 196 случаев заражения COVID-19

В 16 регионах России за сутки выявили 196 случаев заражения COVID-19

27.03.20

Сейчас в России зафиксировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах. В Москве — 157 новых случаев, в Республике Крым — 12, в Московской области — 8, в Волгоградской области — 3, в Чечне, Мордовии, Удмуртии, в Самарской области — по 2, в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской областях, в республиках Дагестан и Татарстан — по 1. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 145 тысяч человек. А в нашем регионе на сегодня нет ни одного заразившегося коронавирусом. И губернатор Иркутской области вошел в десятку глав субъектов, которые своими предупредительными мерами сдерживают распространение коронавируса.

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