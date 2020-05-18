Узкие специалисты в Иркутской области выезжают на дом к пациентам

В период пандемии коронавируса многие больницы кардинально перестроили режим работы. Помощь нужна всем, вот только теперь она должна быть не только эффективной, но и безопасной. Для того чтобы исключить заражение COVID-19 в больнице, к людям теперь стали приезжать даже те врачи, которые раньше никогда не проводили приемов за стенами лечебных учреждений. Как сейчас выглядит работа специалистов, увидела наша съемочная группа.

Нина Балдуева за один обход проходит по несколько километров. На ее участке больше двух тысяч больных, из них 700 человек получают врачебную помощь на дому. Сейчас таких пациентов стало существенно больше: многие из них находятся в группе риска из-за коронавируса. Из-за этого обязательные меры предосторожности — маски, халат, перчатки и бахилы.

Резко возросло количество выездов у тех специалистов, которые раньше редко принимали больных вне учреждений. Это, например, кардиологи и неврологи. Впервые посещать пациентов на дому стали окулисты. Из 40 тысяч прикрепленного к поликлинике населения большая часть из них — люди старшего поколения. Для них проводится активный патронаж на дому. Людям с гипертонической болезнью, болезнью легких, сахарным диабетом, болезнями сердца нужно постоянное наблюдение. Сначала личная консультация, ну а дальше в помощь идут современные технологии.

Ирина МАРКОВА, ВРАЧ-КАРДИОЛОГ ПОЛИКЛИНИКИ №3 г. ИРКУТСКА:

Очень много дистанционных больных, которым по телефону, по вайберу, каким угодно способом помощь оказывается. Дистанционное продление больничных листов. Больные, если выписаны из стационара, они осматриваются на дому. Дается им задание, которое они должны выполнять, и по телефону контролируется. У них у всех мои телефоны есть. Они в любое время, праздничные и субботние дни могут позвонить, уточнить то, что им непонятно.

Кроме того, врачи выезжают и к тем пациентам, которые могли контактировать с больными COVID-19. Они отмечают: особенный наплыв по такой работе был в апреле.

Алена КУЗНЕЦОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПОЛИКЛИНИКИ №3 г. ИРКУТСКА:

Добавились дополнительные функции, которых раньше не было. Это медицинское наблюдение за контактными с COVID пациентами. В течение 14 дней доктора должны их наблюдать. В том числе, и с применением дистанционных технологий. Организовывать забор материала и вообще наблюдение.

Безусловно, больница продолжает работать и очно. Непрерывный прием пациентов ведет и кабинет неотложной помощи, соблюдая все меры безопасности. Обязательное измерение температуры на входе и проверка средств индивидуальной защиты у пациентов — масок и перчаток.



