Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Иркутской области значительно снизился в 2019 году

Самое большое за всю историю наблюдений снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией зафиксировано в Иркутской области за 2019 год. Ежегодно этот показатель снижается на 10-20%. А вот итоги прошлого года таковы: 2943 выявленных случаев ВИЧ-инфекции. В 2018 году их было почти 3,5 тысячи. Одной из главных причин положительной статистики специалисты называют профилактику и распространение через СМИ информации о том, как жить с вирусом иммунодефицита. Последнее, к слову, значительно повысило доверие пациентов к врачам и многие теперь не боятся сообщить о своем положительном ВИЧ-статусе.