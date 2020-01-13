Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Иркутской области значительно снизился в 2019 году

Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Иркутской области значительно снизился в 2019 году

13.01.20

Самое большое за всю историю наблюдений снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией зафиксировано в Иркутской области за 2019 год. Ежегодно этот показатель снижается на 10-20%. А вот итоги прошлого года таковы: 2943 выявленных случаев ВИЧ-инфекции. В 2018 году их было почти 3,5 тысячи. Одной из главных причин положительной статистики специалисты называют профилактику и распространение через СМИ информации о том, как жить с вирусом иммунодефицита. Последнее, к слову, значительно повысило доверие пациентов к врачам и многие теперь не боятся сообщить о своем положительном ВИЧ-статусе.

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