Уровень заболеваемости сальмонеллезом в Приангарье вырос

Почти в два раза выросла заболеваемость сальмонеллезом на территории Иркутской области в 2019-м. За прошлый год зарегистрировано 1119 случаев, из них 611 – у детей. Чаще всего передача инфекции происходила пищевым путем: накануне пациенты употребляли мясо птицы или яйца. Есть случаи, когда люди заболевали после перекуса в общественных местах. Также зарегистрировано несколько случаев завезенного сальмонеллеза. Туристы заражались в Таиланде, Турции, Индии, Туапсе. Сейчас в регионе усилены меры профилактики, издано специальное постановление главного государственного санитарного врача. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона соблюдать, в том числе, правила личной безопасности.

Надежда ЛИХАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Соблюдать режим технологии приготовления блюд, режимы и условия хранения пищевых продуктов. Соблюдать меры личной гигиены. Мыть руки перед едой. Мыть хорошо овощи и фрукты. При приготовлении блюд разделять готовые и сырые продукты.

Сальмонеллез — это группа кишечных инфекций. Обычно заболевание начинается остро: повышается температура, появляется слабость, тошнота и рвота. При подобных симптомах необходимо сразу обратиться к врачу.