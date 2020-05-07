Улицы Иркутска дезинфицируют в ночное время

Ночная дезинфекция. В Иркутске с начала мая в темное время суток обрабатывают улицы, подземные пешеходные переходы, остановочные пункты, тротуары и лавочки. Это делают в целях профилактики распространения коронавируса. Специалисты используют препараты на основе хлора. Они убивают все микробы и бактерии, но безопасны для людей, животных и растений. Уже обработано 7 улиц в правобережной части города и 9 улиц на левом берегу. Также дезинфицированы все подземные переходы на улице Байкальской, остановочные пункты и тротуары. Работу продолжат во всех округах Иркутска.