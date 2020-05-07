Улицы Иркутска дезинфицируют в ночное время

Улицы Иркутска дезинфицируют в ночное время

07.05.20

Ночная дезинфекция. В Иркутске с начала мая в темное время суток обрабатывают улицы, подземные пешеходные переходы, остановочные пункты, тротуары и лавочки. Это делают в целях профилактики распространения коронавируса. Специалисты используют препараты на основе хлора. Они убивают все микробы и бактерии, но безопасны для людей, животных и растений. Уже обработано 7 улиц в правобережной части города и 9 улиц на левом берегу. Также дезинфицированы все подземные переходы на улице Байкальской, остановочные пункты и тротуары. Работу продолжат во всех округах Иркутска.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.