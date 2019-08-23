Укусы комаров могут грозить смертельными тропическими болезнями

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров. Так, эпидемиологи выявили широкое распространение насекомых, которые являются переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. Укус хотя бы одного туриста таким насекомым грозит распространением смертоносной эпидемии во всем регионе. Роспотребнадзор России уже сообщил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани. Как сообщают «Известия», найденные виды попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления. В дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.